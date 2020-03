Serie A, la Lega ha deciso: questo turno si gioca... per ora

AGGIORNAMENTO ORE 13.28 - Sampdoria-Hellas Verona e Milan-Genoa scenderanno regolarmente in campo alle ore 15.00. La Lega Serie A ha infatti deciso che questo turno verrà regolarmente disputato, quindi anche il big match di questa sera tra Juventus e Inter. Alle 18.00 è prevista Udinese-Fiorentina, mentre domani il Sassuolo affronterà il Brescia. Parma e SPAL, invece, scenderanno in campo alle 13.45.



Milan e Genoa sono partite dai rispettivi ritiri per giungere alla volta di San Siro. La partita è in programma alle ore 15, le squadre al momento sono al corrente del fatto che si giocherà regolarmente. Questo è quanto riporta Dazn. Si rimane comunque in continuo aggiornamento per capire quali saranno le prossime decisioni, si valuterà di partita in partita se scendere in campo o meno.

Atalanta - Lazio, in dubbio il ritiro dei biancocelesti a Grassobbio: la situazione

Coronavirus, Lombardia chiusa: misure stringenti, ma la Serie A va avanti

Torna alla home page