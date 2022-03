UFFICIALE - Calciomercato Lazio, Marusic rinnova fino al 2024

Oltre al montenegrino, in scadenza nel 2022, rinnovano il loro contratto con i biancocelesti anche Fabio Maistro e Marius Adamonis...

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio ha pubblicato la semestrale dal 1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021. Dalla relazione finanziaria pubblicata dal club biancoceleste arriva una buona notizia. Adam Marusic ha rinnovato il contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2024. Il montenegrino aveva il contratto in scadenza a giugno, ma si lega al club capitolino per altri due anni. Nella sezione "PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI PLURIENNALI DEI TESSERATI" è presente una tabella dettagliata con i costi che il club dovrà sostenere giocatore per giocatore. Nella colonna relativa alle scadenze dei contratti si scoprono le novità. Oltre a Marusic, hanno prolungato il loro accordo anche Fabio Maistro e Marius Adamonis. Anche loro in scadenza nel 2022, proseguiranno in biancoceleste fino al 2024 (il centrocampista) e 2025 (il portiere).

