Euro2024 | Italia - Albania, il programma della vigilia: tutti i dettagli

Giornata di vigilia per la Nazionale italiana in vista dell'esordio a Euro 2024 in programma per domani a Dortmund alle 21 contro l'Albania. Oggi il commissario tecnico Luciano Spalletti parlerà in conferenza stampa alle 13.45 al Signal Iduna Park insieme a Gianluigi Donnarumma, per presentare la sfida e dare le prime informazioni ufficiali sulle condizioni della squadra in vista dell'inizio del girone di ferro che comprende anche Spagna e Croazia, che si affronteranno sempre domani alle 18. Alle 16.30 andrà in scena invece l'allenamento di rifinitura a Iserlohn, per le ultime prove tattiche.

Il programma dell'Albania.

Alle 17.45 sarà poi il turno del commissario tecnico dell'Albania Sylvinho prendere la parola in sala stampa insieme a un giocatore, con gli avversari degli azzurri che vorranno esordire al meglio nella competizione. Appuntamento anche in questo caso allo stadio del Borussia Dortmund, con Asllani e compagni che si alleneranno poi sul terreno del Westfalenstadion alle 18.30 per la rifinitura. Entrambe le conferenze stampa potrete seguirle live su TMW con la diretta testuale del nostro inviato in Germania.

14/6/24 MD-1 ITALIA-ALBANIA

13.45 Conferenza Stampa Italia (BVB Stadium DORTMUND)

16.30 Allenamento Italia (aperto i primi 15’ – Iserlohn Team Base Camp)

17.45 Conferenza stampa Albania (BVB Stadium DORTMUND)

18.30 Allenamento Albania (aperto i primi 15’ - BVB Stadium DORTMUND)