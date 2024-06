Italia, le condizioni di Barella verso Euro2024. Gravina: "Ci preoccupa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista di Euro2024, il ct Luciano Spalletti ha confermato la lista dei suoi 26 convocati. Non partiranno per la Germania Provedel (ma potrebbe rientrare se Meret dovesse dare forfait), Ricci e Orsolini. Rimane un grande dubbio però anche sulle condizioni di Nicolò Barella, ai box per un affaticamento muscolare. Dal palco del 'Festival della Serie A', il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha parlato delle sue condizioni in vista del torneo: "Ci preoccupa un po’, non eccessivamente. Lo aspettiamo”. Buffon poi ha aggiunto: "Tra oggi e domani Barella farà gli esami decisivi". Nel caso in cui non dovesse farcela, il centrocampista dell'Inter verrà sostituito proprio da Ricci, a cui Spalletti ha chiesto di tenersi pronto e di continuare ad allenarsi.