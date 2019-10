Italia, Mancini: "Proseguirò con l'alternanza Immobile - Belotti. E' giusto così"

Il ct della nazionale italiana, Roberto Mancini, ha appena concluso la conferenza stampa che precede gli impegni degli Azzurri contro Grecia (12 ottobre) e Liechtenstein (15 ottobre). Due partite che potranno chiudere preventivamente il discorso qualificazione ad Euro2020. Come era facile prevedere, durante la conferenza, arriva anche la domanda sull'alternanza dei due "9" della Nazionale: "Sì, proseguirà, è giusto far riposare uno e far giocare l'altro (Immobile e Belotti, ndr)". Chiude così Mancini il discorso relativo al centravanti titolare della Nazionale. Per ora si avvale della facoltà di non scegliere uno dei due, ma gli Europei non sono così lontani.

Anche sulla condizione dei due giocatori il ct ha le idee chiare: "Immobile e Belotti sono in condizione, prima o poi caleranno fisiologicamente. A livello di giocate sono diversi ma dovrebbero somigliarsi di più. Se hanno spazio sono avvantaggiati ma visto il nostro gioco, basato sulla tecnica, devono essere in grado di far giocare la squadra".