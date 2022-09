Nazionali, vittoria per l'Uruguay contro il Canada: subentra Vecino

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince 2-0 l'Uruguay contro il Canada, nel match amichevole, giocatosi presso il Narodny Futbalovy Stadion di Bratislava, in Slovacchia. La squadra allenata da Alonso Lopèz sblocca la partita dopo soli 6' grazie alla rete di De La Cruz e raddoppia al 33' con il gol di Darwin Nunez. C'è spazio anche per il centrocampista della Lazio, Matias Vecino partito dalla panchina e subentrato al 72' al posto dell'autore del gol dell'1-0. Uno spezzone di partita, dunque, per il pupillo di Maurizio Sarri che, concluso il periodo in Nazionale, nelle prossime ore farà ritorno a Roma per rimettersi al servizio del mister n vista di Lazio-Spezia.