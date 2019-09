Qualif. Euro 2020, troppa Croazia per la Slovacchia: Vavro in campo 90'

SLOVACCHIA - CROAZIA - Una partita se non proprio a senso unico, poco ci è mancato: troppa Croazia per un'arrendevole Slovacchia. Nella quarta gara del gruppo E, valevole per le qualificazioni a Euro 2020, i vice campioni del mondo si sono imposti per 4-0 sui padroni di casa: a segno Vlasic, Perisic, Petkovic e Lovren. In campo per gli interi 90 minuti Denis Vavro, che assieme all'interista Skriniar ha guidato il reparto difensivo dei suoi in uno schieramento a 4. Il giocatore della Lazio, così come l'intera selezione guidata da Pavel Hapal, ben poco ha potuto contro lo strapotere croato. Croazia che nel gruppo E raggiunge l'Ungheria al primo posto con 9 punti. Quarto posto per la Slovacchia a pari punti (6) con il Galles. Chiude l'Azerbaijan a zero.

Pubblicato il 6 settembre alle ore 22:40