Qualificazioni Mondiali, l'Albania gioisce con l'Andorra: Strakosha rimane fermo

Si apre con una vittoria, il percorso verso Qatar 2022 dell'Albania. La prima gara delle qualificazioni per i balcanici si è giocata in Andorra e si è conclusa con una vittoria. L'eroe della serata è stato Ermir Lenjani che al 41' del primo tempo ha segnato lo 0-1, dimostratosi poi gol vittoria. Per Strakosha solo panchina: Reja gli ha preferito Berisha, ma il laziale potrebbe scendere in campo contro l'Inghilterra domenica sera. L'Albania comanda il girone proprio con gli inglesi a quota 3 punti, seguoni Ungheria e Polonia a 1, chiudono a 0 Andorra e San Marino.