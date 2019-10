Roma, la sindaca Raggi: "Orgogliosi di ospitare la Nazionale"

Chi non ha mai provato l’ebbrezza, da bambino, di farsi spingere su un’altalena? Su e giù, l’aria...

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, POKER ALLA PRIMAVERA. MA È MORO A RUBARE LA SCENA... FORMELLO - Un poker alla Primavera per chiudere la settimana di sosta. Finisce 4-0 per la squadra di Simone Inzaghi, ma è il baby Raul Moro a rubare la scena al Fersini: l’ex Barca - classe 2002 - si mette in mostra nel primo tempo nella formazione di Menichini,... FORMELLO - Un poker alla Primavera per chiudere la settimana di sosta. Finisce 4-0 per la squadra di Simone Inzaghi, ma è il baby Raul Moro a rubare la scena al Fersini: l’ex Barca - classe 2002 - si mette in mostra nel primo tempo nella formazione di Menichini,... WEBTV ITALIA, ACERBI: "GIOCARE NEL PROPRIO STADIO È UN'EMOZIONE INSPIEGABILE" - VIDEO La vittoria contro la Grecia consente all'Italia di strappare il pass per Euro 2020. Tra i protagonisti del successo anche Francesco Acerbi, che al termine della gara ha espresso tutta la sua felicità sui social: "Solo una parola: qualificati!". Il post... La vittoria contro la Grecia consente all'Italia di strappare il pass per Euro 2020. Tra i protagonisti del successo anche Francesco Acerbi, che al termine della gara ha espresso tutta la sua felicità sui social: "Solo una parola: qualificati!". Il post... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, SONDAGGIO PER AMRABAT: CHIESTE INFO AL VERONA Si chiama Sofyan Amrabat ed è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato. Il centrocampista olandese, naturalizzato marocchino, dopo aver giocato uno spezzone di gara alla prima giornata di campionato, è diventato un titolare... Si chiama Sofyan Amrabat ed è una delle rivelazioni di questo inizio di campionato. Il centrocampista olandese, naturalizzato marocchino, dopo aver giocato uno spezzone di gara alla prima giornata di campionato, è diventato un titolare...