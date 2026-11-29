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RASSEGNA STAMPA - Nel corso della lunga intervista sulle colonne della Gazzetta dello Sport Antonio Candreva torna anche sulla finale del 26 maggio vinta con la maglia della Lazio. Queste le sue parole: “La Coppa Italia del 26 maggio 2013 è stata l'edizione più importante da quando esiste questo trofeo. Ho avuto la fortuna di entrare nel gol di Lulic con un cross. Ma la settimana di avvicinamento fu la più brutta di tutta la mia vita: i tifosi ci vennero a parlare, la sera prima non riuscii a dormire. Il giorno dopo, una volta a casa, scoppiai a piangere. Purtroppo, non me la sono goduta: andai subito in Brasile per la Confederations Cup”.