Lazio, Nuno Tavares ancora fermo ai box: il suo obiettivo per il rientro

RASSEGNA STAMPA - Settimo infortunio della stagione, arrivato nel ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Bodo/Glimt. Non c'è pace per Nuno Tavares, ancora fermo ai box per un nuovo problema muscolare. Baroni però è fiducioso per ritrovarlo quanto prima in squadra: "Nuno è importante, lo aspettiamo. Credo che presto possa tornare in squadra", aveva detto prima di Lazio - Parma.

Il portoghese lunedì era proprio all'Olimpico a guardare la partita sugli spalti. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, proverà a rientrare in campo nella sfida contro la Juventus, anche se è impossibile fare previsioni sicure viste le sue condizioni non ottimali. Il suo apporto, se è in condizione, potrebbe essere fondamentale nella volata finale dei biancocelesti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.