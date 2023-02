Lazio - Sampdoria, Pedro con la maschera. Cribari: "Aiuta la concentrazione"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Pedro è a disposizione di Maurizio Sarri per Lazio - Sampdoria. Lo spagnolo, dopo aver subito a Salerno una frattura scomposta delle ossa nasali ed essere stato sottoposto a un'operazione di riduzione, scenderà in campo con una doppia mascherina protettiva. Chi in passato fece lo stesso è Cribari, che nell'agosto del 2007 in seguito alla frattura scomposta di mascella, zigomo e pavimento orbitale e con 18 viti e 3 placche, dimostrò grande attaccamento ai colori biancocelesti giocando a Bucarest nel preliminare di ritorno di Champions League. Il brasiliano ha detto la sua sulla protezione, come riporta la rassegna stampa di Radiosei: "Avevo difficoltà nei colpi di testa, ogni volta che colpivo si muoveva". Secondo Cribari a soffrire è soprattutto la visione periferica, con la sola prospettiva frontale a non risentirne. Dal punto di vista psicologico invece il difensore si sentiva protetto e la concentrazione era sicuramente più alta. In sintesi per l'ex Lazio è tutta una questione mentale e l'utilizzo in allenamento aiuta ad abituarsi.