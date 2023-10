Lazio, i risultati del settore giovanile: vola l'Under-17 di Alboni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non sbaglia un colpo l'Under 17 di mister Alboni. I ragazzi classe 2007 hanno conquistato il quinto risultato utile consecutivo e volano al primo posto in classifica. Un pareggio in realtà beffardo, conquistati nel finale dal Bari, ma che nonostante questo permette ai biancocelesti di garantirsi il primato nel proprio girone e guardare tutti dall'alto verso il basso. Di seguito il racconto del match pubblicato dalla stessa Lazio sul proprio sito ufficiale.

"Nel lunch match al Centro Sportivo `La Borghesiana` i ragazzi di Marco Alboni si aggiudicano il recupero contro il Bari e si prendono il primato della classifica.

Una sfida di carattere fin dalle prime battute. Lazio subito costretta a rincorrere il Bari che si porta in vantaggio al 12` con Caputo. Le aquile provano a ristabilire gli equilibri al 22` con Carbone, ma l`estremo difensore pugliese salva la propria porta. Al 36` grande azione dei biancocelesti, Trifelli in velocità arriva sul fondo e serve un cross teso dentro l`area, Carbone aggancia la sfera, ma la conclusione termina alta di un soffio. Il gol è nell`aria ed arriva un minuto più tardi, rete che porta la firma di Santagostino: il centrocampista biancoceleste porta il risultato sull`1-1. I capitolini ci credono e continuano a farsi vedere dalle parti di De Giosa. Al 43’ dopo un batti e ribatti dentro l`area, Mocci è il più lesto e la spedisce il fondo al sacco per il 2-1. Le emozioni del primo tempo non sono terminate: il Bari acciuffa il pari nei minuti di recupero con la rete di Spadavechia. La prima frazione di gioco termina 2-2.

Nella ripresa la storia non cambia: il match resra combattuto. Dopo appena due giri di lancette il neo entrato Chiucchiuini colpisce in pieno il palo. I biancocelesti schiacciano il pugliesi dentro l`area di rigore e al 12` trovano la rete del vantaggio: finalmente Carbone mette la firma sul match regalando il momentaneo vantaggio di 3-2. I padroni di casa sfiorano il poker con Polito, la conclusione dell`attaccante capitolino termina alta sopra la traversa. Il Bari non demorde e cerca di acciuffare il pari che gli regalerebbe almeno un punto. La Lazio con cuore e carattere stringe i denti fino al triplice fischio finale e si aggiudica l`ennesimo trionfo.

L`Under 17 biancoceleste mette in cassaforte il quinto risultato utile consecutivo (quattro vittore e un solo pareggio), prendendosi così la vetta momentanea della classifica. Aquile chiamate subito ad un altro big match: il prossimo avversario è il Frosinone".