Lazio | Settore giovanile: un classe 2007 a un passo dall'Empoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Lorenzo Chiucchiuini, classe 2007, in forze alla Lazio sta per lasciare la Capitale per approdare in un'altra squadra di Serie A. Stando a quanto riportato da Tuttomercatoweb.com il baby centrocampista offensivo approderà all'Empoli per iniziare un nuovo percorso con la Primavera ma con le luci dei riflettori accese anche per un possibile approdo in prima squadra. Il giocatore era finito nel mirino di Fiorentina e Cesena ma alla fine la firma con l'Empoli è ormai vicinissima.