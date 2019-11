Lazio, weekend positivo per il settore giovanile: crolla solo la Primavera

Un altro weekend è alle spalle, per il Settore Giovanile della Lazio. La Primavera di Menichini perde nuovamente, alimentando il periodo di crisi. Per il resto, è en plein di vittorie. Under 15 e Under 16 non hanno potuto giocare, causa forte maltempo. Vincono gli aquilotti Under 17 di Paolo Ruggeri, 5 a 0 netto sul Pisa. Altro 5 a 0 in casa Lazio, con l'Under 14 che asfalta la Romulea. Vince anche l'Under 13: 3 a 2 sull'Honey Soccer City.

PRIMAVERA, 7ª giornata, All.: Leonardo Menichini

LAZIO-CHIEVO 0-3

Sabato 2 novembre ore 14.30, Stadio Mirko Fersini di Formello (RM)

UNDER 17, 8ª giornata, All.: Paolo Ruggeri

PISA-LAZIO 0-5

Domenica 3 novembre ore 11:00, Campo ‘G. Taccola’ | Via Redini, Uliveto Terme (PI)

UNDER 16, 9ª giornata, All.: Marco Alboni

VIRTUS ENTELLA-LAZIO (Rinviata)

Domenica 3 novembre ore 12:30, Campo ‘A. Daneri’ | Via Parma, 314 - Chiavari (GE)

UNDER 15, 9ª giornata, All.: Tommaso Rocchi

VIRTUS ENTELLA-LAZIO (Rinviata)

Domenica 3 novembre ore 10:30, Campo ‘A. Daneri’ | Via Parma, 314 - Chiavari (GE)

UNDER 14, 5ª giornata, All.: Simone Gonini

LAZIO-ROMULEA 5-0

Sabato 2 novembre ore 15:00, Centro Sportivo ‘Green Club

UNDER 13, 3ª giornata

HONEY SOCCER CITY-LAZIO 2-3

Domenica 3 novembre ore 12:45, Campo ‘San Francesco’ | Via Ludovico Buglio, 2