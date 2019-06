Memorial Giuseppe Augello, al via oggi la sesta edizione: Lazio in cerca della prima vittoria

Al via quest'oggi, giovedì 20 giugno, la sesta edizione del Memorial Giuseppe Augello, che vedrà confrontarsi i ragazzi classe 2006 provenienti da tutto il Mondo. Quest’anno la manifestazione si sdoppia e si giocherà in contemporanea tra la sede storica di Montecompatri e il rinnovato centro sportivo del Francesca Gianni a San Basilio. Quattro giorni intensi per le squadre impegnate, fra le quali figura anche la Lazio, alla ricerca di un successo fino ad oggi soltanto sfiorato. Le squadre sono state divise in quattro gironi da quattro. Nel gruppo A si sfideranno Inter, Udinese, Romulea e G. Castello, nel gruppo B Juventus, Frosinone, Parma e Polisportiva Carso, nel girone C Torino, Lazio, i romeni del Celta Brasov e i padroni di casa dell’Academy Atletico Lodigiani, mentre nel D sono stati inseriti Sampdoria, Roma, Teramo e Atletico Lodigiani. Il torneo si concluderà domenica 23 al centro sportivo Francesca Gianni, dove si disputeranno le semifinali e la finale.