PRIMAVERA - Bologna - Lazio, si decide la salvezza: l'anteprima del match

Play-out atto secondo, gara da dentro o fuori, non ci saranno più altre opportunità. La Lazio Primavera dopo l'1-1 della gara d'andata al Fersini, vola a Bologna dove affronterà i padroni di casa nella sfida decisiva per la salvezza. I felsinei partono da un piccolo vantaggio in virtù del gol segnato in trasferta. La Lazio per passare dovrà battere i rossoblù con qualsiasi risultato, oppure ottenere un pareggio con più di un gol. Le giovani aquile di Calori, avevano lanciato segnali incoraggianti nella gara d'andata, mostrando voglia e coraggio. Dopo il vantaggio di Shehu però, è arrivata la risposta di Vergani, poi i capitolini non sono più riusciti a trovare la via del gol. Si prospetta una gara ad alta tensione al Galli, la Lazio ha il dovere di evitare di retrocedere per la seconda volta negli ultimi tre anni (era già successo nel 2018). Armini al posto di Floriani potrebbe essere l'unica variazione rispetto alla gara d'andata. Nel Bologna recupera invece Rabbi, miglior realizzatore rossoblu squaliicato all'andata.



Play-out gara di ritorno

Centro Tecnico Galli, Casteldebole (Bologna), Martedì 29 giugno 2021 ore 17.00

Bologna - Lazio

Probabili formazioni

BOLOGNA (4-3-1-2) - Molla; Arnofoli, Milani, Khailoti, Montebugnoli; Viviani, Farinelli, Roma; Ruffo; Vergani, Rabbi. A disp.: Prisco, Motolese, Maresca, A. Pietrelli, R. Pietrelli, Annan, Tosi, Paakanen, Cavina, Cossalter, Sigurpalsson, Pagliuca, Rocchi. All.: Luciano Zauri

LAZIO (4-3-1-2) - Pereira G., Novella, Armini, D. Franco, Ndrecka; Coulibaly, Bertini, A.Marino; Shehu; Moro, Castigliani. A disp.: Peruzzi, Ferro, Floriani Mussolini, Zaghini, Santovito, T. Marino, Cesaroni, Ferrante, Cerbara, Tare, Mancino. All.: Alessandro Calori.

Arbitro: Carrione di Castellammare di Stabia