PRIMAVERA - Cade la Lazio a Torino: Longoni sul finale regala la festa ai granata

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Beffa sul finale per la Lazio di Sanderra che allo Stadio Mazzola di Orbassano lascia tre punti importantissimi al Torino. Il gol della vittoria è firmato Longoni, che all'85' sfodera il sinistro vincente battendo Magro, autore comunque di una buona partita. Un trionfo importantissimo per la squadra di Scurto che allunga proprio sui biancocelesti portandosi a 37 punti. Nella prossima giornata Sanderra e i suoi ragazzi torneranno al Fersini per ospitare la Fiorentina.

Primavera 1 TIM | 21ª giornata

Sabato 10 febbraio, ore 11.00

Stadio Mazzola, Orbassano (TO)

TORINO (4-4-1-1): Abati; Bianay (47' Marchioro), Dellavalle, Mendes, Muntu; Ciammaglichella, Della Vecchia, Silva, Longoni; Dell'Aquila (87' Perciun); Gabellini. A disp.: Bellocci, Casali, Rettore, Acar, Di Paolo Vlad, Keita, Franzoni, Dimitri, Magui. All.: Scurto.

LAZIO (3-5-2): Magro; Bordon, Dutu, Ruggeri; Bedini (90' Cappelli), Di Tommaso (87' Bigotti), Coulibaly, Sardo, Milani; Cuzzarella (90' Kone), Sulejmani (72' Di Gianni). A disp.: Renzetti, Tredicine, Zazz, Nazzaro. All.: Sanderra.

Arbitro: Alberto Poli (sez. Verona)

Assistenti: Allocco - Caldarola

Ammoniti: ///

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+3' - Triplice fischio. Vince per 1-0 il Torino.

90+2' - Grandissima occasione per Kone che con un colpo di testa a pochissimi passi da Abate viene mandato sopra la traversa dallo stesso portiere che compie un miracolo. Sarà angolo per i biancocelesti.

90' - Saranno 3 i minuti di recupero.

90' - Doppia sostituzione per Sanderra: fuori Bedini e Cuzzarella, dentro Cappelli e Kone.

87' - Cambia anche Sanderra: dentro Bigotti, fuori Di Tommaso.

87' - Cambio granata: fuori Dell'Aquila, dentro Perciun.

85' - Gol del Torino: Longoni di prima insacca il pallone in rete. Ciammaglichella serve sull'esterno in direzione di Marchioro, cross in mezzo per Dell'Aquila, che appoggia poi per Longoni. Sinistro letale del calciatore granata.

82' - Grande occasione per Coulibaly che prova il tiro a giro dal limite dell'area. Abati riesce in qualche modo ad alzare il pallone quel che basta per mandarlo sopra la traversa.

80' - Ultime energie del secondo tempo. Ancora solo un cambio per entrambi gli allenatori.

78' - Buon cross di Ruggeri, Di Gianni cerca il colpo di testa che finisce alto.

74' - Bel colpo di Longoni che calcia diretto in porta, Magro manda in angolo la sfera in tuffo.

72' - Prima sostituzione per Sanderra: Di Gianni va a rinforzare il reparto d'attacco e prende il posto di Sulejmani.

70' - Squadre decisamente più lunghe in questa ultima parte di gara.

63' - Brivido per Abati che aspetta un pallone innocuo, poi si impiccia e rischia di fasti strappare il pallone da Sulejmani.

60' - Enorme occasione per Sardo che sfodera il destro e con un tiro rasoterra sfiora il vantaggio. Pallone che termina di pochissimo lontano dal palo.

53' - Corner per il Torino: Longoni crossa in area, Magro anche stavolta fa sua la sfera.

53' - Grandissima parata di Magro sul tiro di Longoni potente e dritto in porta. Bravissimo il portiere biancoceleste ad allontanare in tuffo mandando il pallone in calcio d'angolo.

47' - Sostituzione necessaria per Scurto, perchè Bianay si fa male, sente tirare all'altezza della coscia, per questo al suo posto l'allenatore inserisce Marchioro.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo.

42' - Corsa di Cuzzarella verso l'area di rigore difesa da Abati, pallone che gli viene strappato senza fallo da un avversario.

30' - Resiste l'equilibrio nonostante qualche occasione capitata alle due squadre. Match che ha visto pian piano l'alzarsi dei ritmi.

24' - Dell'Aquila cerca di tenere il pallone in campo, crossa per Ciammaglichella che calcia in porta. Rete annulata per l'avviso del guardalinee: la palla era uscita.

22' - Alla battuta va Milani che va dritto in porta, troppo alto sopra la traversa. Sarà rinvio dal fondo per il Torino.

22' - Calcio di punizione stavolta per la Lazio guadagnato da Di Tommaso. La posizione è interessante, si può tentare il tiro in porta.

19' - Fallo di Coulibaly in mediana. Sarà punizione per il Toro.

14' - Ribaltamento di fronte immediato: al limite dell'aria arriva Cuzzarella che però spara il pallone altissimo.

13' - Ripartenza del Torino con Ciammaglichella, trova Dell'Aquila sull'esterno che si accentra, prova a driblare un avversario, tira ma trova l'opposzione del biancocelesti.

7' - Ancora Milani dalla bandierina: brutto stavolta il cross, pallone sul fondo.

6' - Calcio d'angolo per la Lazio: dalla bandierina va Milani direttamente in porta, palla sporcata ancora in corner.

3' - Primi minuti di sofferenza per la Lazio che, come già visto in Coppa Italia, subisce un po' la veemenza iniziale della squadra di Scurto.

1' - Corner per i granata: cross nel mucchio, palla allontanata dai biancocelesti.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Torino - Lazio, gara valida per la 21a giornata del campionato Primavera 1. A distanza di pochissimi giorni, i biancocelesti tornano a sfidare la formazione di Scurto: nella volta precedente, sul campo di Formello, le due squadre si erano giocate l'andata delle semifinali di Coppa Italia in un match che si è concluso sul 3-1 per i granata. Ora i capitolini possono dire di conoscere meglio punti di forza e punti deboli degli avversari e basarsi su di essi per riaffrontarli con uno spirito e una determinazione diversa. Con entrambe le squadre a 34 punti in classifica al quinto posto, quello di oggi si prospetta un match ad altissima adrenalina. Sanderra schiera per dieci undicesimi la stessa formazione titolare vista nella scorsa giornata contro la Juventus, ad eccezione di Bedini, al posto di Zazza.

Pubblicato il 10/02