Primavera, Colistra: "Gara complicata, ma la vittoria ci dà fiducia"

Al termine della bella vittoria odierna contro il Crotone per 3-1, il centrocampista biancoceleste Andrea Colistra è intervenuto ai microfoni di Lazio Stle Channel per dire la sua sulla prestazione della squadra: "Sono contento della vittoria, era una gara complicata. Quella di oggi è stata una vittoria fondamentale, non ci siamo abbattuti dopo il loro gol e abbiamo rimontato. Questo successo ci dà fiducia, soprattutto in vista della prossima con il Pescara. Pensiamo sempre partita per partita. Possiamo disputare ottime partite contro ogni avversaria, dipende sempre tutto da noi.

Tutta la squadra ha reagito, in pochi minuto abbiamo ribaltato il risultato. Abbiamo ora qualche giorno di riposo noi inizieremo a pensare al prossimo incontro. Era la mia prima al Fersini, il campo è bellissimo, la cornice ti responsabilizza ulteriormente”.