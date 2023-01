PRIMAVERA - Contro l'Ascoli finisce 1-1: Lazio, la vetta va ancora condivisa

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Match movimentatissimo al Fersini dove Lazio e Ascoli devono accontentarsi un pareggio che non fa comodo a nessuna delle due. I biancocelesti vanno in vantaggio al 19' col bel colpo di testa di Ruggeri, poi nella ripresa Crespi si mangia di nuovo un rigore dopo aver fallito quello contro il Perugia nella scorsa giornata. All' '81 è Palazzino a preggiare i conti e a riportare il risultato sul pari. Le due squadre restano così entrambe in vetta alla classifica a 30 punti. Nella prossima giornata la squadra di Sanderra volerà a Monopoli.

Campionato Primavera2 | 16ª giornata, girone B

Sabato 28 gennaio, ore 14:30

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO (4-3-1-2): Magro; Floriani (63' Bedini), Dutu, Ruggeri, Petta; Di Tommaso, Bertini, G. Rossi; Napolitano (60' Balde); Crespi (85' Colistra), Sana Fernandes (85' Bogonzoni). A disp.: Martinelli, Renzetti, Cesari, Colistra, Coulibaly, Milani, A. Rossi, Cogo. All.: Stefano Sanderra

ASCOLI (4-3-3): Raffaelli; Camilloni (73' Caucci), Caravillani, Rossi, Cozzoli; Ceccarelli, Carano, Franzolini; Palazzino, Cosimi, Gennari (73' Sasanelli). A disp.: Amato, Mengucci, Regnicoli, Meneschincheri, Piermarini, Graziano, Maiga Silvestri, Lo Scalzo, Ciccanti. All.: Antonino Nosdeo

Arbitro: Domenico Castellone (sez. Napoli)

Assistenti: Nicolò Moroni - Glauco Zanellati

Espulsi: ///

Ammoniti: Dutu, Ruggeri (L); Franzolini, Palazzino (A)

FINE SECONDO TEMPO

94' - Termina sull'1-1 il match. Squadre costrette a contendersi ancora la vetta della classifica.

90' - 4 minuti di recupero.

85' - Ultimi minuti al cardiopalma. Cambio doppio in casa Lazio: esce Sana Fernandes, al suo posto Bigonzoni. Entra anche Colistra ed esce Crespi.

82' - Giallo per Ruggeri.

81' - Gol Ascoli. Magro si fa sfuggire il pallone dalle mani con la punizione perfetta di Palazzino. Pallone che sbatte prima sul palo, poi entra in rete. Il numero 11 ascolano si fa ammonire per essersi tolto la maglia nell'esultanza.

80' - Giallo per Franzolini e Dutu.

77' - Rigore per la Lazio guadagnato da Sana Fernandes! Alla battuta va Valerio Crespi che se lo fa parare da Raffaelli. Sono due errori dal dischetto dopo il penalty fallito contro il Perugia nella scorsa giornata.

73' - Doppio cambio Ascoli: entra Sasanelli ed esce Gennari, fuori anche Camilloni e dentro il cclasse 2007 Caucci.

70' - Punizione per l'ascoli dalla trequarti: tiro potente di Rossi ma il tiro è impreciso e termina sul fondo.

65' - Fallo ottenuto da Balde da posizione interessante, leggermente defilata: alla battuta va Bertini che tenta direttamente il tiro decisamente troppo alto.

63' - Il numero 2 laziale è costretto al cambio: al suo posto entra Filippo Bedini.

62' - A terra Floriani Mussolini che si tocca il flessore. In campo lo staff medico.

61' - Occasione Lazio con Bertini che tenta il colpo rasoterra. Raffaelli si butta, sfiora la palla e la manda in angolo.

60' - Primo cambio per la Lazio: esce Luca Napolitano per Balde.

57' - Ascoli che chiede un fallo di mano di un laziale in area. Animi che si scaldano.

56' - Altro clamoroso salvataggio di Magro che salva un pallone che schizza a pochi centimetri da lui. Pallone che finsice in angolo.

49' - Fallo di Sana Fernandes su Cosimi. Punizione per l'Ascoli.

46' - Si riparte!

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Termina senza recupero il primo tempo.

45' - Punizione guadagnata da Sana Fernandes. Alla battuta va Bertini da posizione defilata, pallone che finisce sul fondo.

43' - Ultimi minuti di sprint per le due squadre prima del termine del primo tempo. Squadre che si allungano.

39' - Conclusione potente di Ceccarelli, pallone che finisce alto sopra la traversa.

35' - Altro miracolo di Magro che aveva salvato la Lazio su un nuovo tentativo ascolano di testa. Il guardalinee aveva chiamato il fuorigioco, ma la prestazione finora del portiere biancoceleste è eccellente.

33' - Corner per l'Ascoli, Magro allontana ancora coi pugni, Sana Fernandes scaraventa il pallone il più lontano possibile.

32' - Tiro a giro improvviso di Palazzino che mira l'incrocio dei pali. Magro si distende e compie un miracolo mandando il pallone in angolo.

25' - Occasionissima per l'Ascoli! Pallone che dal corner si infila tra le tante maglie nere, uno degli attaccanti tenta il colpo di testa, la sfera sfiora la traversa e termina clamorosamente sul fondo.

24' - Palazzino alla battuta, posizione leggermente defilata. Pallone che sfreccia in area, nessun ascolano riesce a colpire di testa e la difesa laziale allontana.

23' - L'Ascoli non si abbatte e si dimostra aggressiva e determinata a rimettere in equilibrio il match. Napolitano è costretto ad atterrare un avvversario e a concedere la punizione.

19' - GOLLLL LAZIOOOOOOOO! Nasce da un calcio d'angolo il bellissimo gol di testa di Ruggeri che intuisce perfettamente il tempo e insacca il pallone alle spalle di Raffaelli.

17' - Buona parata di Magro sul tiro di Cosimi che aveva tentato il tiro quasi dalla linea di fondo. Il guardalinee però aveva alzato la bandierina.

15' - Possesso palla massiccio della formazione di Nosdeo che riesce ad affacciarsi di più nell'area avversaria rispetto alla Lazio.

12' - Partita dagli animi molto accesi. I calciatori avvertono l'importanza della sfida, per ora senza grandi emozioni.

10' - Punizione per la Lazio, stavolta è Franzolini ad entrare duro su Giordano Rossi. Anche per l'ascolano solo un richiamo.

7' - Anche la squadra ospite si mostra molto aggressivo in questi primi minuti. Sfida per ora molto equilibrata.

6' - Ripartenza Ascoli, Cozzoli scambia con Palazzino che aspetta sul versante sinistro, ancora il Cozzoli se la porta sulla linea di fondo, prova a metterla in mezzo ma Ruggeri salva e sventa il pericolo.

5' - Punizione per la Lazio, Emiliano Rossi era entrato un po' troppo duro in scivolata su Bertini. L'artbitro fischia, lo richiama, ma non sventola alcun cartellino.

2' - Subito Lazio in pressione, Crespi ha l'occasione di accentrarsi e tentare il tiro, ma il pallone finisce fuori.

1' - Primo pallone giocato dalla Lazio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Prima della sfida le squadre osserveranno un minuto di silenzio per la scomparsa di Carlo Tavecchio.

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Ascoli, gara valida per la 16esima giornata del campionato di Primavera 2. Quella di oggi è una sfida importantissima per il destino delle due compagini che si contengono il primo posto della classifica, entrambe con l'obiettivo primo di tornare in Primavera 1. Per l'occasione Sanderra schiera tutti gli assi a sua disposizione, con il ritorno importantissimo di Sana Fernandes, squalificato nella scorsa sfida contro il Perugia.