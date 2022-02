PRIMAVERA - Il ritorno dell'ex: Lanari ritrova la sua Lazio. L'ennesimo talento sfuggito?

Tredici presenze fin qui in campionato, una in Coppa Primavera, un punto fermo per Procopio che anche oggi l'ha piazzato sulla trequarti contro una Lazio rivelatasi devastante. Gianluca Lanari, romano classe 2004, i colori biancocelesti li conosce bene perchè quell'aquila, seppur piccola per stare sul petto di un bambino, l'ha visto crescere e inseguire un sogno. Dopo quella della Roma, dal 2015 al 2018 ha vestito la maglia della prima squadra della Capitale, la stessa che oggi con i ricordi nella mente uniti alla concentrazione, ha dovuto affrontare e subire. Nonostante la pesante sconfitta Lanari può dirsi soddisfatto della sua prestazione: qualche fastidio muscolare patito nei giorni scorsi l'ha costretto a stringere i denti data la mancanza di 6 titolari a disposizione di Procopio. Gianluca si è mosso con efficacia su tutto il fronte d'attacco, sbarrato spesso dalla serrata difesa laziale, sempre attenta e ordinata. Tanto movimento ma poca incisività sotto porta, è forse questa l'unica pecca di cui rammaricarsi, ma quello di oggi era sicuramente un match particolare. Nella ripresa è stato sostituito, ma l'allenatore non avrà certo nulla da dire al suo ragazzo, la Lazio invece potrà rimproverarsi di essersi fatta scappare un indubbio talento. Tanta grinta, determinazione e tecnica che a Salerno hanno saputo cogliere e coltivare, un giovane cresciuto col pallone tra i piedi pronto a fare il grande passo nel professionismo e magari chissà se tra i corridoi di Formello non nasca l'idea di un suo ritorno. Tra gli ex Lazio in forze alla Salernitana c'è anche un altro ottimo elemento dall'esperienza biancoceleste, il centrocampista Alessandro Russo, oggi non convocato.