Primavera, la Lazio ora sfiora la vetta: Roma battuta e sorpassata in classifica

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La vittoria della Lazio Primavera nel derby non significa soltanto aver battuto la Roma in una sfida particolare, delicata e sempre importante. Vincere contro la Roma oggi significava guadagnare 3 punti fondamentali per continuare a sognare la vetta della classifica. Detto fatto, il rigore trasformato da Diego Gonzalez ha scatenato la festa a Formello, con i ragazzi di Sanderra che superano di fatto la stessa Roma: con questa vittoria i biancocelesti salgono a 29 punti, a +2 dai giallorossi e dal Milan e a -1 dall'Inter, prossima avversaria il 6 gennaio. Le giovani aquile chiudono col botto un 2023 che ha regalato enormi soddisfazioni in campionato in Coppa Italia, con l'unico neo della Youth League terminata troppo presto. Nonostante il cammino europeo non sia andato come sperato, questa Lazio neopromossa può dirsi orgogliosa di aver dimostrato di essere un avversario difficilissimo (o quasi impossibile) da battere.