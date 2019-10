PRIMAVERA - Lazio, data e orario del match di Coppa Italia contro il Napoli

La vittoria contro il Trapani ha spianato alla Lazio Primavera la strada per il secondo turno di Coppa Italia. Tra la squadra di Menichini e la qualificazione questa volta si frapporrà il Napoli, avversario al livello dei biancocelesti, ma insidioso. La sfida è stata programmata per il prossimo 30 ottobre, con la Lazio che dovrà affrontare il viaggio in trasferta verso lo Stadio Ianiello di Frattamaggiore. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 14:30.

