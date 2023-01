PRIMAVERA - Lazio, oggi una sfida da vertigini che può rivelarsi decisiva

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La prima squadra della Lazio non è l'unica ad aver concluso il proprio girone d'andata con una vittoria netta per 4-0. Anche la Primavera, infatti, con qualche ora di anticipo, si è imposta con il medesimo risultato contro il Perugia. Al giro di boa, dunque, i biancocelesti di Sanderra ci arrivano da primi del Girone B, ma il ruolo di capolista, almeno fino a questo pomeriggio, sarà da condividere con l'Ascoli. Il club marchigiano è il prossimo avversario della Lazio, nella sfida valida per la sedicesima giornata di Primavera 2, in programma al Fersini alle ore 14.30. Una sfida al vertice, da vertigini, e che può rivelarsi decisiva per il ritorno in Primavera 1. La promozione diretta, infatti, si ottiene solamente arrivando primi nel girone, in alternativa c'è il lungo e tortuoso percorso dei playoff che la scorsa stagione è costato caro alla Lazio.

FORMAZIONE - Una sfida complicata e decisiva, in cui i biancocelesti sfruttando il fattore campo proveranno a ribaltare anche il 2-1 dell'andata. Sanderra potrà di nuovo contare su Sana Fernandes, rientrato dalla squalifica scontata contro il Perugia. Il tecnico della Lazio, con ogni probabilità, lo manderà in campo dal 1' al fianco di Crespi, capocannoniere anche di questa stagione con 14 marcature in 15 partite. Il numero 9 biancoceleste, oltre a gonfiare la rete, dovrà prestare attenzione ai cartellini, essendo uno degli elementi della rosa che rientra nella lista dei diffidati con Floriani Mussolini e Ruggeri. Non prenderà parte al match il nuovo arrivato Simone Tomei. Il centrocampista classe 2005, ex Atletico Vescovio, è stato aggregato per il momento all'U-18 di D'Urso.