PRIMAVERA | Lazio, Pereira torna al Monaco: "E' stato un onore" - FT

"Grazie di tutto Lazio, un onore indossare questa maglia in questa stagione". Così Gabriel Pereira ha voluto salutare la società biancoceleste sul suo profilo Twitter. Il portiere brasiliano è arrivato in prestito dal Monaco quest'estate ed è in procinto di tornarci dopo una stagione non esaltante. L'esplosione di Furlanetto tra i pali non gli ha permesso di giocare quanto avrebbe voluto: sono solo 9 infatti le presenze in questa annata (6 in campionato e 3 in Coppa Italia).

🇧🇷 Obrigado por tudo Lazio, uma honra vestir essa camisa nesta temporada.



🇮🇹 Grazie di tutto Lazio, un onore indossare questa maglia in questa stagione. pic.twitter.com/s7ngnDRLcg — Gabriel Roberto Pereira (@grpereira) July 3, 2021