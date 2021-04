PRIMAVERA - Lazio, rinviata la sfida col Bologna: ecco quando si gioca

Salta la 18esima giornata del campionato Primavera 1 per la Lazio di Leonardo Menichini. La sfida col Bologna in programma inizialmente per venerdì alle ore 15.00 infatti non si giocherà come inizialmente prestabilito. Il recupero è stato fissato per il 12 maggio, resta ancora da decidere invece l'orario della gara. I biancocelesti torneranno in campo mercoledì 14 aprile per la semifinale di Coppa Italia Primavera.