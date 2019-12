PRIMAVERA - Napoli - Lazio, serve una scossa: l'anteprima del match

Serve una scossa, inutile dirlo. Sette sconfitte nelle ultime otto non vengono di certo per caso. Una mano per la Lazio può arrivare dal calendario favorevole. I biancocelesti incontreranno il Napoli di Baronio, distante un solo punto in classifica, ma comunque nei bassifondi del campionato Primavera 1. Si gioca in trasferta, al Campo Ianniello di Frattamaggiore. In stagione c'è già un precedente, quello di Coppa Italia. I partenopei ebbero la meglio vincendo per 2-1, ma quella era una Lazio rimaneggiata e che probabilmente avrebbe meritato miglior sorte. Poco male, perché ora si deve tornare a far sul serio in campionato, dove servono punti pesanti per scuotere una classifica al momento deficitaria.



NAPOLI - I partenopei vengono da un'importante vittoria per 3-0 in casa del Genoa. A condizionare la gara l'espulsione del calciatore rossoblu Raggio al 32esimo del primo tempo, che ha messo in discesa la partita per gli uomini di Baronio. Il tecnico sembra intenzionato a confermare buona parte di quella formazione. Dovrà fare a meno però dello squalificato Senese. Modulo? Il 3-5-2 tanto caro anche alla Lazio. Da tenere d'occhio i giocatori offensivi: da Palmieri a Sgarbi, ma anche Mancino in panchina, dotati di buona tecnica e spesso difficili da marcare.



LAZIO - Menichini ha chiesto ai suoi una reazione d'orgoglio. La Lazio vista nel derby non può esser stata soltanto un fuoco di paglia. Dalla squalifica rientrerà Kalaj che riprenderà il suo posto in difesa insieme a Franco. Probabile esclusione a sorpresa per De Angelis e Ndrecka. Sulla destra dovrebbe toccare ad Armini, mentre a sinistra è possibile che venga indietreggiato Falbo. Davanti arrivano conferme sul tridente formato da Djavan Anderson, Nimmermeer e Raul Moro. Zilli in ballottaggio ci proverà fino all'ultimo a far cambiare idea a Menichini.



12a giornata Campionato Primavera 1

14 dicembre 2019, ore 14.30, Campo Ianniello di Frattamaggiore (NA)

Napoli - Lazio

Probabili formazioni

NAPOLI (3-5-2) - Idasiak; Zanoli, Manzi, D'Onofrio; Vrikkis, Labriola, Mamas, Marrazzo, Zedadka; Palmieri, Sgarbi. A disp.: Daniele, D'Amato, Calvano, Ceparano, Esposito, Vrakas, Zanon, Costanzo, Cioffi, Mancino, Vianni. All.: Roberto Baronio.

LAZIO (4-3-3) - Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bianchi, Bertini, Czyz; Anderson, Nimmermeer, Moro. A disp. Marocco, Peruzzi, De Angelis, Ndrecka, Shoti, Cesaroni, Shehu, Moschini, Russo, Zilli. All.: Menichini.

Arbitro: Federico Fontani (sezione di Siena)

Assistenti: Dario Gregorio e Giovanni Mittica

Pubblicato il 13/12 alle ore 21:30