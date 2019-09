PRIMAVERA - Sassuolo - Lazio, bentornato campionato: l'anteprima del match

Bentornato campionato, è proprio il caso di dirlo. La Lazio di Leonardo Menichini si prepara all'esordio in Primavera 1 dopo quasi due anni di assenza nella massima serie. I biancocelesti in questa prima giornata dovranno vedersela in trasferta contro il Sassuolo: un impegno sulla carta alla portata dei capitolini, che proveranno ad essere l'outsider di un campionato non semplice e pieno di insidie. Obiettivo non dichiarato, sarà importante guardare partita per partita e non ripetere gli errori del passato che costarono caro alla Lazio.



SASSUOLO - Gli emiliani la scorsa stagione, dopo aver iniziato fortissimo, hanno cambiato rotta rischiando addirittura la retrocessione. Con l'arrivo sulla panchina neroverde di Turrini a febbraio, le cose sono leggermente cambiate: il verdetto finale parla di dodicesima posizione e di salvezza raggiunta. Il Sassuolo dovrà fare a meno di uno dei talenti più importanti del suo settore giovanile, Giacomo Raspadori, che De Zerbi ha voluto con sé in prima squadra. A sostituirlo sarà Mattioli, capace comunque di garantire gol pesanti nel corso della stagione. Tra i fuoriquota sono rimasti in rosa Ahmetaj e Ghion, che saranno i pilastri del centrocampo neroverde. L'obiettivo è quello di ripetersi e conquistare ancora la salvezza, evitando i cali di tensione nel finale che hanno rischiato di compromettere la stagione passata.



LAZIO - Nuova categoria, nuovo allenatore, si pensava inizialmente anche un nuovo modulo. Alla fine però, nonostante diverse prove di 4-3-1-2, si ripartirà dalle certezze. Menichini opterà ancora per il 3-5-2, modulo che la scorsa stagione aveva permesso alla Lazio di ottenere la promozione in Primavera 1. Cinque i fuoriquota a disposizione: Alia, Kalaj, Falbo, Minala e Bianchi. Di questi solo l'ultimo dovrebbe accomodarsi in panchina. Tra i volti nuovi ci sarà l'occasione di vedere all'opera Cipriano e Ndrecka, mentre bisognerà ancora attendere il transfer per giudicare Shehu e Raul Moro, gli altri due colpi del mercato estivo. Davanti Cerbara è chiamato alla stagione della consacrazione, farà coppia con Nimmermeer, che invece deve riscattare un'annata al di sotto delle aspettative in Primavera 2. Assente Cesaroni.



Campionato Primavera 1, 1a giornata



Domenica 15 settembre ore 11, Stadio ‘Ricci’ di Sassuolo



Sassuolo-Lazio



Probabili formazioni



SASSUOLO (4-3-3): Turati; Shiba, Bellucci, Pilati, Aurelio; Marginean, Ghion, Ahmetaj; Manzari, Mattioli, Pellegrini. A disp.: Rubino, D'Alessio, Leporati, Midolo, Nagy, Artioli, Mehmetaj, Nucci, Steau, Manara, Martini, Pinelli. All.: Turrini.



LAZIO (3-5-2) - Alia; Armini, Kalaj, Cipriano; De Angelis, Czyz, Minala, Falbo, Ndrecka; Cerbara, Nimmermeer. A disp.: Furlanetto, Kaziewicz, Franco, Francucci, Shoti, Bianchi, Bertini, Zilli, Russo. All.: Menichini.



Arbitro: Emanuele Frascaro (sezione di Firenze)

Assistenti: Andrea Bianchini e Antonio D'angelo.

Pubblicato ieri alle 20:00

