Primavera, tanta attesa per Lazio - Viterbese: quando e dove seguire il match

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

A quattro giornate dal termine del campionato la Lazio Primavera si prepara a caricare gli ultimi colpi da sferrare per tenersi stretto quel primo posto in classifica che significa Primavera 1. La sconfitta inaspettata in casa della Ternana è stata una doccia fredda, ma ora i ragazzi di Sanderra dovranno cercare di riscattarsi tra le mura di Formello contro la Viterbese. Si giocherà quindi sabato 22 aprile al campo Mirko Fersini alle ore 15.00 e il match potrà essere seguito su Lazio Style Channel (ch. 233 di Sky), su Lazio Style Radio e attraverso la nostra diretta scritta sul sito Lalaziosiamonoi.it.