SETTORE GIOVANILE | Lazio Women Primavera, ecco il calendario del campionato

La Divisione Calcio Femminile ha reso ufficiale il calendario del campionato Primavera 1 per la stagione 2022/23, al quale parteciperà anche la Lazio Women. Girone unico composto da 11 giornate, con partenza il 18 settembre 2022 e chiusura il 30 aprile 2023. Dopo la regular season le prime quattro in classifica si affronteranno per contendersi il titolo, mentre le ultime due classificate retrocederanno direttamente in Primavera 2.

IL CALENDARIO DELLE BIANCOCELESTI - Le laziali partiranno da Napoli, mentre la prima in casa sarà contro il Sassuolo. Cerchio rosso sulla settima giornata: in quel turno si giocherà il derby con la Roma. La stagione si chiuderà in casa contro la Juventus. Di seguito il calendario completo:

1ª giornata (18 settembre 2022 - 22 gennaio 2023)

Napoli Femminile - Lazio Women

2ª giornata (25 settembre 2022 - 29 gennaio 2023)

Lazio Women - Sassuolo

3ª giornata (16 ottobre 2022 - 5 febbraio 2023)

Tavagnacco - Lazio Women

4ª giornata (23 ottobre 2022 - 12 febbraio 2023)

Lazio Women - Inter

5ª giornata (30 ottobre 2022 - 26 febbraio 2023)

Hellas Verona Women - Lazio Women

6ª giornata (6 novembre 2022 - 5 marzo 2023)

Milan - Lazio Women

7ª giornata (20 novembre 2022 - 19 marzo 2023)

Lazio Women - Roma

8ª giornata (27 novembre 2022 - 26 marzo 2023)

Parma - Lazio Women

9ª giornata (4 dicembre 2022 - 16 aprile 2023)

Lazio Women - San Marino Academy

10ª giornata (11 dicembre 2022 - 23 aprile 2023)

Lazio Women - Fiorentina

11ª giornata (15 gennaio 2022 - 30 aprile 2023)

Juventus - Lazio Women