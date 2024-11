IL TABELLINO di Lazio - Cagliari 2 -1

Serie A Enilive | 11ª giornata

Lunedì 4 novembre 2024, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-CAGLIARI 2-1

Marcatori: 2` Dia (L), 41` Luvumbo (C), 76` rig. Zaccagni (L)

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari (80` Marusic), Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi (73` Zaccagni), Rovella; Isaksen (63` Pedro), Dia (80` Dele-Bashiru), Noslin (46` Vecino); Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Marusic, Castrovilli, Tchaouna. All.: Marco Baroni

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Luperto, Mina, Augello (67` Obert); Zortea (78` Felici), Makoumbou, Adopo, Luvumbo; Gaetano (67` Viola), Piccoli. A disp.: Ciocci, Scherri, Lapadula, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Wieteska, Palomino, Pavoletti, Azzi, Kingstone. All.: Davide Nicola

Arbitro: Giovanni Ayroldi (sez. Molfetta); Assistenti: Preti - Garzelli; IV ufficiale: Zufferli; V.A.R.: Meraviglia; A.V.A.R.: Fabbri

NOTE. Ammoniti: 17` Augello (S), 25` Noslin (L), 29 ` Mina (C), 49` Zappa (C), 61` Lazzari (L), 64` Luvumbo (C), 74` Luperto (C), 85` Rovella (L)

Espulsi: 79` Mina (C) doppia ammonizione, 79` Adopo (C) doppia ammonizione

Recupero: 1` pt, 5` st

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE