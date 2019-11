FORMELLO - Lazio, Immobile c'è: in gruppo e punta il Milan

FORMELLO - Immobile c’è, si allena in gruppo coi compagni. Quel minimo di preoccupazione, se mai ci fosse stata, viene spazzata via dalla seduta di stamattina, la prima con vista su San Siro. L’attaccante, alle 10.30, scende in campo con il pollice della mano destra fasciato. Ci sarà contro il Milan, guiderà il reparto offensivo in coppia con Correa. Il “Tucu”, dopo la panchina con il Torino, è favorito nel ballottaggio con Caicedo. Tutti a disposizione di Inzaghi, che domani proseguirà con le prove tattiche anti-Pioli. A destra rilancerà Lazzari, a sinistra viaggia verso la conferma Lulic. In regia riecco Leiva, risparmiato nel turno infrasettimanale per fare spazio a Cataldi. Con il brasiliano scontato l’impiego di Milinkovic e Luis Alberto.

DIFESA. I dubbi maggiori riguardano il reparto arretrato. Patric e Radu hanno affiancato Acerbi contro Fiorentina e Torino, stavolta potrebbero essere scalzati da Luiz Felipe e Bastos, titolari negli ultimi confronti al Meazza (di fronte a Milan e Inter). La rifinitura è in programma per domani mattina: sarà l’ultima sgambata prima della conferenza stampa del tecnico e della partenza per Milano.

