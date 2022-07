AURONZO GIORNO 3 - Lazio, tutta la squadra sotto la curva: scambio di doni tra giocatori e tifosi

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore Carlo Roscito, Edoardo Zeno e Daniele Rocca

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

AURONZO - Il terzo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore si conclude come meglio non si poteva. Al termine della seduta pomeridiana, tutta la squadra è andata sotto la curva dello stadio Zandegiacomo per ringraziare i propri tifosi che hanno supportato la squadra nel corso di tutto l'allenamento. Immobile e Luis Alberto, i primi della fila, hanno consegnato una busta piena di maglietta e pantaloncini ufficiali ai tifosi e ai bambini presenti. Ciro riceve una sciarpa biancoceleste che finisce subito al collo del capitano biancoceleste.