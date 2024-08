Calciomercato Lazio | C'è anche il Bologna su Laurienté: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Presto si deciderà il futuro di Armand Laurienté, destinato a lasciare il Sassuolo in Serie B. Il francese era stato anche sondato dalla Lazio prima della chiusura dell'affare Dia. Adesso su di lui ci sarebbero il Parma, il Marsiglia e il Bologna. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, infatti, i rossoblù sarebbe a caccia di un nuovo attaccante dopo il grave infortunio di Cambiaghi. Per questo il profilo dell'esterno potrebbe essere l'ideale per sostituirlo.