Calciomercato Lazio, Ceccarini: “Arriverà qualcuno sulla destra. Tare vuole un top player”

Il mercato si è aperto ieri, ma è già entrato nel vivo. La Lazio ha l’esigenza di sfoltire la rosa e di acquistare un giocatore per la fascia destra. Ma nel frattempo, le altre squadre di Serie A non rimangono a guardare. Ai microfoni di Lazio Style Radio 89.3, una panoramica completa la fornisce Niccolò Ceccarini, giornalista Mediaset ed esperto di mercato: “Ci sono un sacco di movimenti in questi primi giorni di mercato. Le squadre di Serie A non stanno perdendo tempo e si stanno attivando sin da subito. La Fiorentina ha già ufficializzato Muriel. Viviano alla Spal, Okaka sembra a un passo dall’Udinese. Il Milan sta rincorrendo alcuni giocatori, altri come Muriel sono svaniti, però è concreto l’interesse per Carrasco: è una grandissima idea, un giocatore di altissimo livello. Sensi al Milan? Non avrebbe alcun senso da parte del Sassuolo fare questa operazione”.

SULLA MERCATO DELLA LAZIO: “Per Caceres al Parma siamo in dirittura d’arrivo. In uscita penso che possano partire Basta e Murgia, oltre a Caceres. Alla fine arriverà un esterno sulla destra, questo è evidente. Tare vorrà fare un’operazione che dia qualcosa in più alla Lazio, un esterno destro che possa dare qualità e aumentare il tasso tecnico della squadra. Darmian è più complicato di Zappacosta a causa dell’ingaggio, però sono giocatori che conoscono il campionato italiano e questo è molto importante. Sono anche giocatori che hanno voglia di riscatto. L’importante poi è avere continuità nel gioco, ad esempio Darmian allo United non riesce a giocare con continuità, a questo punto è meglio giocare in una squadra meno importante però da titolare. Wallace? Si, c’è una richiesta del Wolverhampton ​​​​, non so se la Lazio voglia cederlo. Questo non te lo so dire, anche perché se ti privi di un giocatore come Wallace, poi devi trovare una soluzione alternativa. Non è mai facile a gennaio, servirebbe un’offerta con tanti soldi”.