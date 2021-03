Calciomercato Lazio, da Liverpool: "Su Shaqiri ci sono anche i biancocelesti"

È un nome che ritorna quasi ciclicamente, un nome che spesso finisce in orbita Lazio. Xherdan Shaqiri è in uscita dal Liverpool, non rimarrà ad Anfield, nonostante un contratto fino al 2023. Lo svizzero in questa stagione ha collezionato solo 12 presenze nelle quali ha fornito due assist. Gioca poco, non è un titolare. Del resto il Liverpool ha avuto sì tanti problemi di infortuni, ma concentrati soprattutto in difesa e così Shaqiri non ha trovato spazio chiuso da Mane e Salah. Big-Shaq, come lo chiamano ad Anfield, ha le valigie pronte, lascerà Liverpool dopo tre anni e secondo quanto riporta "The Liverpool Echo" ci sarebbero tre club sulle sue tracce: Lazio, Siviglia e Fenerbahce. Shaqiri era stato già accostato diverse volte ai biancocelesti, sin dai tempi in cui era considerato un talento emergente al Basilea. Il Liverpool è pronto a cederlo, viene valutato circa 15 milioni, ha un ingaggio importante, da oltre 4 milioni a stagione, una cifra che andrebbe ridiscussa eventualmente. È un profilo di spessore, ha esperienza internazionale, coi Reds ha vinto tutto, potrebbe diventare una variante offensiva per una squadra, la Lazio, che con quelle caratteristiche ha il solo Correa. Presto comunque per dire che la Lazio sia forte sullo svizzero, prima serve definire le strategie tecniche, capire se Inzaghi rimarrà a Roma o meno.

Pubblicato 18/03/21