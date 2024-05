Calciomercato Lazio | L'Inter si inserisce per Sugawara: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima giornata di campionato e poi sarà una full-immersion di calciomercato. Diverse squadre hanno già iniziato a programmare i loro prossimi acquisti, tra possibili cessioni ed eventuali sostituti. Su tutti, l'Inter sta monitorando la situazione legata a Denzel Dumfries, che in estate potrebbe lasciare la Serie A. L'olandese, infatti, ha la possibilità di mettersi in mostra all'Europeo in Germania e, avendo il contratto in scadenza a giugno 2025, potrebbe anche partire a zero il prossimo anno. Marotta vorrebbe evitare uno 'Skriniar-bis', per questo potrebbe decidere di lasciarlo partire già in questa sessione di mercato. Come riportato da Tuttosport, nel caso di addio del terzino, l'Inter si fionderebbe su Yukinari Sugawara dell'AZ, già accostato alla Lazio di recente. Il giapponese, infatti, è finito in orbita biancoceleste per quanto riguarda una doppia trattativa con club biancorosso con l'attaccante Pavlidis. Tra qualche tempo il futuro di entrambi i calciatori sarà senza dubbio più chiaro.