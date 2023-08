Calciomercato Lazio | Proposto Medina del Boca Juniors: il punto e le cifre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'atmosfera attorno alla Lazio si fa sempre più frenetica nella ricerca del nuovo mediano che possa rafforzare la squadra. Dopo le recenti tensioni e il tentativo, riuscito, di mediazione tra la società e la Juventus attraverso gli agenti per quanto concerne Rovella, emerge un nuovo nome nell'orbita biancoceleste. Alternative che potrebbero tornare utili anche più avanti nel corso della stagione, come rinforzi.

Il Profilo: Cristian Medina

Fonti esclusive de Lalaziosiamonoi.it hanno rivelato come sia stato proposto alla Lazio, Cristian Medina, talento argentino in forza al Boca Juniors. Il giovane centrocampista, classe 2002, ha già dimostrato il suo valore nel calcio sudamericano. Con quasi 1900 minuti sul campo nella scorsa stagione e 31 apparizioni, Medina è uno di quei giocatori pronti a fare il grande balzo in Europa. Ha una solida formazione dalle giovanili del Boca e ha già dimostrato la sua classe anche con l'Argentina U-17, dove ha totalizzato 10 presenze e una rete. Il suo stile di gioco si inserisce perfettamente nel cuore del centrocampo, un ruolo che attualmente vede il solo Cataldi come principale esponente nella rosa della Lazio.

Le cifre della trattativa

Il Boca Juniors, seppur legato al suo giovane talento, è aperto a negoziare. Le cifre parlano di una richiesta intorno ai 13 milioni di euro per il trasferimento, mentre il giocatore aspira a uno stipendio annuale di circa 1 milione di euro.

Il problema dell'extracomunitario

La grande sfida nella trattativa è lo status di extracomunitario di Medina. Questa condizione rende impossibile un passaggio diretto alla Lazio. Tuttavia, esiste una possibile soluzione: tesserare il giocatore presso un altro club "amico", a titolo definitivo, e successivamente trasferirlo ai biancocelesti. Un po' la stessa formula che poteva valere per Zakharyan. Questo metodo permetterebbe alla Lazio di acquisire Medina in ottica futura. Medina stesso è entusiasta all'idea di un trasferimento in Europa, ma la Lazio dovrà fare in fretta se il profilo dovesse essere di suo gradimento. C'è infatti la concorrenza: squadre in Portogallo e Spagna hanno già mostrato un forte interesse. La Lazio, tuttavia, anche per volere del suo tecnico, guarda più a profili "nostrani" e pronti per essere messi a disposizione prima dell'inizio del campionato. Dunque resta concentrata su altre piste. Rovella in primis. Per il futuro a lungo termine ci sarà tempo.

