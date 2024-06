Calciomercato Lazio | Sondaggio di un club di A per Cancellieri: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Matteo Cancellieri è pronto a rientrare alla Lazio dopo l'ultima stagione vissuta in prestito all'Empoli. Con ogni probabilità, il nuovo tecnico Marco Baroni lo valuterà in ritiro ad Auronzo di Cadore prima di decidere se confermarlo o meno. Ma la società, intanto, ha già provato a inserirlo come contropartita in alcuni degli affari in entrata su cui si sta lavorando. L'edizione odierna di Tuttosport comunque riporta un sondaggio della nuova Fiorentina di Palladino per il classe 2002 per la prossima stagione. Per ora si tratta solamente di un semplice rumor di mercato. Il futuro di Cancellieri è ancora tutto da scrivere.