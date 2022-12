Mercato Lazio, rumors e trattative di gennaio per i biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Milinkovic, Oliver Torres, Acerbi e Luis Alberto. Quattro nomi che animano i discorsi del popolo biancoceleste, tra rumors, certezze e paure. Su tutte, quelle che riguardano l’addio del Mago, pronto a scucire l’aquila dal petto all’inizio del 2023.

Intanto iniziano a farsi sentire gli effetti del Mondiale sul calciomercato di gennaio e spunta una nuova pista per il centrocampo biancoceleste. Si tratta di Hidemansa Morita, 27enne giapponese in forza allo Sporting Lisbona che grazie alla vetrina di Qatar 2022 ha messo in mostra le sue abilità tecnico-tattiche. E Sarri, che vuole assolutamente rinforzi in mediana, è interessato alla duttilità del nipponico, teoricamente utile anche a rilanciare Marcos Antonio. Ma tutto è legato alla liquidità del club, che obbliga a vendere, prima di comprare.

Calciomercato, pausa Mondiale e Mondiale stesso potrebbero, quindi, stravolgere le gerarchie create prima della sosta invernale. Anche le quote sulle favorite per la lotta scudetto e la corsa Champions subiranno inevitabili cambiamenti, con la Lazio che intanto è pronta a lottare per grandi obiettivi. La speranza è solo una: vedere la Lazio tra le prime quattro. Il sogno è un altro ed ha tre colori, ma al momento sembra irraggiungibile.

Continua, intanto, la rincorsa dell’Arsenal a Milinkovic: offerta rifiutata in estate per 42 milioni di sterline, oggi il club biancoceleste sarebbe disposto ad accettare un’offerta di 80 milioni di euro, fino ai 35 della prossima estate ad un anno dalla scadenza del contratto. Il destino di Oliver Torres si intreccia con quello di Luis Alberto. Il centrocampista del Siviglia classe ‘94 piace alla Lazio, che intanto deve risolvere il rompicapo del Mago, pronto a lasciare. “Il Siviglia cede Isco: Luis Alberto interessa ancora”, titola il Corriere dello Sport, annunciando il forte interessamento degli andalusi per sostituire l’ex Real Madrid che potrebbe già salutare i biancorossi dopo dodici partite in Liga e zero gol. Occhio però all’Atletico Madrid di Simeone. Insomma, gennaio potrebbe essere un mese caldissimo sul fronte Luis.

Come detto, si fa più insistente l’ipotesi Hidemansa Morita: 18 presenze (5 in Champions) e 3 gol. Arrivato in Portogallo nel gennaio del 2021 per 3,8 milioni di euro, è sotto contratto fino al 2026. Partito in panchina, all’esordio contro la Germania è stato scelto dal CT Moriyasu che lo ha inserito sul centro destra in mediana senza toglierlo più. Sarri è favorevole, ma c’è da valutare anche la posizione di Ilic, preso in considerazione la scorsa estate. E tutto l’intreccio torna sulle sorti di Luis, il primo in lista uscita per fare cassa e sbloccare gli innesti. Se il Mago saluta la Lazio, l’ipotesi Morita diventa più concreta, nonostante si tratti di un giocatore che agisca più in posizione centrale in una mediana a quattro, sebbene la sua duttilità allarghi il raggio d’azione. L’operazione è anche in chiave Marcos Antonio che convince poco in posizione da play e andrebbe ad avvicendare Cataldi quando ce n’è bisogno. Valore attuale del giapponese: 10 milioni di euro, metà della quotazione raggiunta da Ilic.

Sul versante difesa, Pellegrini aspetta la Lazio per giugno. Il terzino vuole rientrare in Italia a fine stagione e i biancocelesti continuano a lavorare sulla pista per regalare un terzino a Sarri. Tecnicamente è per giugno, ma almeno due parti in causa, tecnico e giocatore, sperano fortemente che possa chiudersi già a gennaio. Non è impossibile, ma di sicuro molto complicato, perché sul mercato in entrata della Lazio pendono ancora i già noti vincoli imposti dall'indice di liquidità (che obbliga a chiudere uscite per favorire nuovi innesti) e dal debito fiscale-contributivo che riguarda le società di Serie A.

Interessante poi il caso Muriqi. Calciomercato indiretto, considerando che i Blancos di Madrid sono interessati all’attaccante kosovaro venduto dalla Lazio al Maiorca la scorsa estate e che, grazie alla clausola che vede i biancocelesti protagonisti, Lotito sarebbe pronto ad incassare il 45% della futura rivendita del giocatore. Buone notizie potenziali sul versante introiti. L’altro caso è quello legato al riscatto, o meno, di Acerbi, il cui destino è intrecciato al possibile arrivo in maglia nerazzurra di Giorgio Scalvini, centrale classe 2003 dell'Atalanta. Corteggiato da Bayern Monaco, Liverpool e Manchester City, potrebbe approdare a Milano e scalzare proprio Acerbi, di proprietà della Lazio e in prestito con diritto di riscatto all'Inter.

Nel frattempo, dopo la brillante gara vinta con il Galatasaray, il tecnico Sarri si è espresso sui due rientranti dal Qatar: “Vecino è tornato moralmente deluso ma fisicamente sta abbastanza bene. Milinkovic invece ha un problema alla caviglia che lo costringe a lavorare poco: la priorità è metterlo nelle condizioni di allenarsi. Spero che serva meno tempo possibile”. Pausa ancora lunga e ripresa del campionato il 4 gennaio. C’è tempo. La Lazio scalpita.