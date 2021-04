La Lazio e la Conference League: in un caso il sesto posto non basta

La corsa alla Champions League per la Lazio riparte dal Benevento. L'obiettivo è entrare nelle prime quattro, dare tutto per non finire troppo dietro, lì dove c'è il "pericolo" della Conference League, la nuova competizione europea - la terza - della Uefa che esordirà dal prossimo anno. Come riporta la rassegna di Radiosei, con la situazione attuale di classifica Inter, Milan, Juve e Atalanta andrebbero in Champions League, Napoli e Lazio in Europa League e la Roma in Conference League come settima. Il pericolo Conference per la Lazio si creerebbe se una tra Juve e Atalanta, finaliste della Coppa Italia, finisse dal settimo posto in giù: a quel punto una di loro, vincendo la Coppa Italia, soffierebbe il posto Europa League alla Lazio, che slitterebbe settima.

