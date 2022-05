Lazio, Immobile capocannoniere: "Bello arrivare sopra gli altri, un premio da condividere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Oltre a esser stato premiato come miglior attaccante della Serie A 2021/22, Ciro Immobile ha vinto per la quarta volta in carriera il titolo di capocannoniere. L'unico italiano a riuscirci nella storia. In un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della Lega, il capitano della Lazio spiega le sue emozioni e sensazioni dopo il premio ricevuto. Ecco le sue parole: "Sono davvero felice, questo premio lo dedico a mia moglie ai miei figli e alla mia famiglia. Ovviamente devo dar merito al mister, allo staff e ovviamente ai miei compagni di squadra. Questo premio va assolutamente condiviso con loro che mi hanno in condizione di poter realizzare tutto questo. Ogni anno c'è sempre qualcuno che è lì e lotta con me per poter vincere la classifica marcatori. E' complicato, è un premio difficile e, come ho detto prima se non c'è lavoro di squadra dietro è difficile da ottenere. Sono davvero soddisfatto del lavoro fatto. Complimenti a Lautaro, Vlahovic e gli altri attaccanti che hanno fatto una stagione davvero importante ed è bello arrivare davanti a calciatori come loro".

Pubblicato il 25/5