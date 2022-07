ESCLUSIVA - Ai nostri microfoni uno dei primi allenatori nella carriera di Casale, Roberto Breda, per raccontarci del nuovo...

ULTIME DA FORMELLO LAZIO, IN ROSA UN ALTRO CUORE BIANCOCELESTE: LA STORIA DI ALESSIO ROMAGNOLI RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi non è più solo. Da quest'anno in rosa ci sarà Alessio Romagnoli a fargli compagnia. Il difensore di Anzio, arrivato a zero dal Milan, condividerà lo spogliatoio con il centrocampista di Ottavia. Entrambi quello... WEBTV LAZIO, MILINKOVIC ARRIVA IN RITIRO. "RESTA ALLA LAZIO!", IL SERGENTE ALZA IL POLLICE - VIDEO In mattinata le visite mediche, ora eccolo apparire ad Auronzo. Sergej Milinkovic si è unito alla spedizione e da oggi pomeriggio comincerà la preparazione atletica allo Zandegiacomo. Appena arrivato in hotel, i 50 tifosi presenti hanno iniziato a cantare... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, ACERBI NELLA LISTA DELLA JUVENTUS: I DETTAGLI La Juventus pensa a Francesco Acerbi, è la novità di queste ultime ore. I bianconeri stanno lavorando alla cessione di Matthjis de Ligt, ieri sera c'è stata una riunione con Rafaela Pimenta che ne cura gli interessi, Bayern Monaco e Chelsea sono in...