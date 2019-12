Lazio, Parolo: "Meritiamo il trofeo! Ora dite che siamo i più forti, ma poi..." -VD

Quinta Supercoppa per Lazio e gioia incontenibile nella pancia della King Saud University Stadium di Riad. Raggiunto dai microfoni dei cronisti presenti in mixed zone, Marco Parolo ha commentato fugacemente la vittoria, scherzando e complimentandosi anche con il Direttore della comunicazione biancoceleste, Stefano De Martino, presente al suo fianco: "La miglior Lazio degli ultimi anni? Vediamo a fine stagione. Qui siamo tutti bravi ad esaltarci e poi all'improvviso ci dite che siamo delle p***e. Oggi siamo stati grandissimi e ci meritiamo quello che stiamo facendo. Con il lavoro che facciamo in settimana, come squadra e come gruppo, i risultati ci stanno premiando ed è bello portare a casa un trofeo in più per Natale. Altro 3-1 alla Juve? Sapevamo che così vincevamo (ride, ndr)! Sempre 3-1 con gol alla fine, eravamo quindi sicuri (scherza, ndr)".

Pubblicato ieri alle 21.30