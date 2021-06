Sarri, Serie A ed Europa League nel palmarès: nessuno come lui sulla panchina della Lazio

Maurizio Sarri è stato finalmente annunciato come nuovo allenatore della Lazio. L’attesa per la fumata bianca è stata vissuta con apprensione ma alla fine è stata ripagata con la firma del tecnico. Perché Sarri fosse così fortemente desiderato sulla panchina biancoceleste è presto spiegato: dopo l’addio amaro di Inzaghi serviva un profilo di spessore come il suo che, almeno sulla carta, non facesse rimpiangere il tecnico piacentino. Il suo palmarès poi è un ottimo biglietto da visita.

I TROFEI - Maurizio Sarri è il primo allenatore a sedere sulla panchina della Lazio con uno scudetto di Serie A e una coppa europea già in tasca. Il tecnico nato a Napoli ha vinto il campionato con la Juventus nella stagione 2019-2020 mentre l’anno prima ha conquistato l’Europa League alla guida del Chelsea. Prima di lui solo Sven-Göran Eriksson e Dino Zoff erano arrivati alla Lazio dopo aver vinto già una Coppa Uefa, il primo con il Göteborg nell'81-82 e il secondo con la Juventus nell’89-'90. Eriksson inoltre aveva trionfato anche una volta nel campionato svedese con il Göteborg e tre volte in quello portoghese con il Benfica, ma mai ancora in Serie A. Vincerà proprio alla guida dei biancocelesti uno scudetto, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Europea (più due Coppe Italia). Per trovare l'ultimo tecnico già vincente nel campionato italiano approdato alla Lazio bisogna risalire ad Alberto Zaccheroni che trionfò nel '98-'99 con il Milan. Nessuno degli allenatori arrivati in biancoceleste prima di Sarri poteva dunque vantare sia uno scudetto di Serie A sia una coppa europea. Il 'Comandante' ha già il suo personale primato.