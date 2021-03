Champions League - Il Barcellona tenta l’impresa, in campo anche il Liverpool

Borussia Dortmund e Porto sono le prime due squadre che ieri sera hanno conquistato i quarti di finale di Champions League ai danni rispettivamente di Siviglia e Juventus. Anche questa sera sono in programma due sfide: Psg - Barcellona e Liverpool - Lipsia. La compagine di Messi è chiamata a una vera e propria impresa in virtù del risultato dell'andata che ha visto la squadra di Pochettino imporsi fuori casa per 1-4; gara difficile anche per i tedeschi del Lipsia che dovranno cercare di ribaltare il 2-0 dell'andata firmato dagli uomini di Klopp.

