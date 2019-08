Coppa Italia, Empoli e Cremonese al quarto turno: la Lazio attende

COPPA ITALIA - Sorpresa a Verona, dove la Cremonese - club di Serie B - elimina dalla Coppa Italia la formazione di casa (neopromossa in Serie A), passata anche in vantaggio dopo 7 minuti con Empereur sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Partita che scivola via senza grandi emozioni, poi allo scadere dei tempi regolamentari la doccia fredda per il Verona: Castagnetti pareggia e manda le squadre ai supplementari. È il gol di Deli al 102' a sancire il passaggio al quarto turno della Cremonese. Cremonese che nel prossimo turno affronterà l'Empoli, che sempre ai supplementari ha eliminato il Pescara: 2-1 il risultato finale. Botta e risposta tra Tumminello e Dezi nel giro di venti minuti, ci pensa Moreo al 103' a portare in vantaggio i suoi e a ribaltare la situazione. Dalla vincente di Cremonese-Empoli uscirà l'avversario della Lazio agli Ottavi di finale, in programma a gennaio del prossimo anno.

Pubblicato il 18/07 alle ore 23:10

