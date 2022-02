Milan, Pioli punta la Lazio: Tomori scalda i motori, chance Florenzi

Poco più di 24 ore e la Lazio scenderà in campo a San Siro per il match contro il Milan in programma mercoledì 9 febbraio alle 21:00. La squadra di mister Pioli, dopo l'allenamento di ieri svolto solo in palestra causa meteo, oggi è tornata ad allenarsi in campo in vista della sfida contro i biancocelesti.

Tomori sembra essere pronto al rientro e anche Florenzi potrebbe partire dal primo minuto così come Theo Hernandez che sarà squalificato in vista della prossima giornata di campionato. Rebic potrebbe partire dalla panchina ma entrare in corso d'opera mentre Ibrahimovic è out per infortunio.