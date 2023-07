Calciomercato Lazio | È fatta per Castellanos: i dettagli dell'accordo

Fonte: Dal nostro inviato Alessandro Vittori-Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 9.05 - Manca soltanto lo scambio di mail per concludere la trattativa e ufficializzare l'operazione. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, l'argentino dovrebbe effettuare le visite mediche già nelle prossime ore e iniziare così una nuova avventura in biancoceleste.

AGGIORNAMENTO 7.30 - Castellanos sarà un nuovo giocatore della Lazio. Nella notte sono stati definiti tutti i dettagli, anche quelli di ordine burocratico. Il trasferimento sarà a titolo definitivo per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, Taty è atteso a inizio prossima settimana a Roma, dove svolgerà le visite mediche di rito, prima della firma sul contratto e la partenza alla volta di Auronzo di Cadore.

AGGIORNAMENTO ORE 2.30 - Meeting terminato a Villa San Sebastiano. Valentin Castellanos era presente all'incontro, come vi abbiamo raccontato, ha lasciato la sede di rappresentanza del presidente Lotito, intorno alle 00.40, con i suoi rappresentanti. Dopodiché, circa mezzora dopo, è uscito il patron biancoceleste. L'intesa c'è, mancano solo alcuni passaggi burocratici per definire l'operazione e verranno sbrigati nelle prossime ore. Poi Castellanos potrà iniziare la sua avventura con la Lazio.

AGGIORNAMENTO ORE 1.30 - Valentin Castellanos è ormai a un passo dal diventare un giocatore della Lazio, di fatto mancano solo le formalità burocratiche e poi le visite mediche che verranno svolte dal giocatore una volta ratificati gli accordi. Intesa totale con l'entourage dell'argentino che firmerà un contratto con la Lazio fino al 2028, con un ingaggio da quasi due milioni a stagione. Al New York City una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

AGGIORNAMENTO ORE 00.30 - Taty Castellanos supera tutti, stacca la concorrenza e vede biancoceleste. L'incontro fiume in corso a Villa San Sebastiano serve per trovare la quadra definitiva con il New York City che ne detiene il cartellino. Il club americano chiede 15 milioni di euro per lasciar partire Castellanos. La Lazio è partita più bassa, con l'intenzione di lavorare sui bonus per arrivare alla cifra richiesta dal New York City. Le distanze sono comunque minime, Lotito è forte della volontà del giocatore di sbarcare in Serie A, l'intenzione è quella di chiudere in nottata e consegnare a Sarri il primo rinforzo estivo.

CALCIOMERCATO LAZIO CASTELLANOS - Molto più di semplici contatti. La Lazio sta limando gli ultimi dettagli per l'acquisto di Valentin Castellanos. L'attaccante argentino, che nell'ultima stagione ha giocato in prestito al Girona, si trova all'interno di Villa San Sebastiano. Il presidente Lotito è tornato appositamente da Milano per portare a termine la trattativa con il New York City, che detiene il cartellino del calciatore classe 1998. Incontro in corso con gli agenti del ragazzo, mai così vicino a vestire la maglia biancoceleste.

Calciomercato Lazio | I numeri di Taty Castellanos

Nella sua parentesi in prestito al Girona, Castellanos si è messo in mostra con 14 gol realizzati in 37 partite stagionali, alle quali si aggiunge un solo assist. Si tratta della prima, e fino a oggi, unica parentesi europea. In precedenza, infatti, l’attaccante nativo di Mendoza aveva militato in America nel NYC (squadra ancora proprietaria del suo cartellino), con cui vanta 59 gol e 24 assist, in 134 incontri, e nel Montevideo City Torque, con cui annovera 30 apparizioni, 5 gol e 1 assist agli albori della sua carriera professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato il 14/07, alle ore 23.12