Calciomercato Lazio, torna di moda Giroud: la situazione

Ritorno di fiamma. La Lazio sta lavorando anche a un altro acquisto di spessore, si lavora su più fronti, sono diversi i profili sondati. Riecco Giroud, il francese è tornato nei radar biancocelesti, bisogna capire se è alternativo o complementare a James. È un giocatore che la Lazio ha trattato con forza a gennaio, il colpo era a un passo, il Chelsea si mise di traverso, in mancanza di un’alternativa. Ora, però, le cose sono cambiate. I Blues hanno preso Werner, hanno in rosa Abraham, sono disponibili a parlarne, chiedono circa 7-8 milioni per cedere il francese, una cifra abbordabile. La Lazio ha riallacciato i contatti con l’agente Manuello, vuole capire se ci siano i margini per convincere Giroud ad approdare a Roma e lasciare Londra. Sono ore frenetiche, la Lazio cerca un grande colpo. Forse due…

Pubblicato alle 01:00